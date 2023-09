Todos os enemas podem alterar a composição da microbiota, ou seja, o equilíbrio entre micro-organismos comensais (benéficos) e patogênicos (maléficos) constituintes do ambiente intestinal, tanto intestino grosso como intestino delgado.

No caso de terapias como a da Gaby, que aliou o enema a uma alimentação totalmente anti-inflamatória, é natural —e é o esperado— que muitos processos inflamatórios do corpo que causam alterações bioquímicas, metabólicas e endócrinas reduzam e, com isso, haja perda de peso corporal e melhora significativa de muitos marcadores de qualidade de vida: melhora do sono, recuperação, energia física e mental, energia vital, regulação de ciclo circadiano (ritmo biológico natural), regulação do transito intestinal, melhora da absorção dos nutrientes ofertados, entre outros.

Mesmo sem saber, muitos indivíduos já estão inseridos em uma alimentação biogênica, com consumo de carnes ou não, como no veganismo ou crudivorismo. Tantos nomes para tentar explicar o que os profissionais da saúde defendem: coma limpo, coma bem, não coma processados, desintoxique e desinflame seu corpo, hidrate-se de forma efetiva.

Antes de mudar sua alimentação, fale com um nutricionista. Não realize enemas caseiros, procure uma equipe médica para avaliar a necessidade de qualquer terapia.