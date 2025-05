Efeito Kris Jenner: novo lifting de face é discreto, profundo e natural

O cirurgião plástico inglês Jonny Betteridge, conhecido por analisar transformações de celebridades, especula que Kris tenha passado por uma combinação de procedimentos. Entre eles, o deep plane facelift (lifting facial profundo) —técnica cirúrgica que atua nas camadas mais internas da face, reposicionando a musculatura em vez de apenas puxar a pele.

Além disso, ele cita lifting de pescoço, cirurgia nas pálpebras superiores e inferiores, enxerto de gordura e laser de CO² para renovação da pele. Um pacote completo, mas com um resultado que respeita suas feições originais.

Esse novo tipo de rejuvenescimento mais natural não é fruto do acaso. Como me contou o cirurgião plástico Marcelo Araujo, um dos mais respeitados e famosos do país, as técnicas de cirurgia plástica evoluíram muito nos últimos 15 anos.

"Hoje, a técnica mais moderna é menos sobre puxar a pele e, sim, uma reestruturação interna da face. A gente levanta a musculatura e repõe a gordura que perdemos com a idade com a própria gordura do corpo do paciente", explica. Isso porque o que acontece com o nosso rosto ao envelhecer não é apenas a flacidez da pele. Nós perdemos gordura e músculos que sustentam e dão volume ao rosto. Por isso a cirurgia com técnicas atuais (claro, se bem aplicadas) trazem um resultado mais natural do que quando os médicos apenas retiravam o excesso de pele no passado, dando aquele ar de rosto repuxado.

"Nas técnicas atuais, os cortes são bem pequenos, e fazemos suturas internas para dar suporte à região. Quase não se puxa a pele", complementa Araujo.

Ele também destaca que a cirurgia é indicada para casos em que há flacidez de pele e musculatura que não podem ser tratados por métodos dermatológicos não invasivos. E é uma escolha para quem deseja resultados mais rápidos, já que tratamentos clínicos costumam levar meses.