Dorme mal e já acorda cansada? Pode ser a apneia do sono na menopausa

Você acorda no meio da noite ofegante, sente que o sono não é restaurador, tem dores de cabeça pela manhã ou vive com fadiga inexplicável durante o dia? Pode parecer só mais um sintoma da menopausa, mas também pode ser apneia do sono —uma condição comum, muitas vezes ignorada, e que se torna mais frequente justamente nessa fase da vida.

"Muitas pacientes no climatério chegam ao consultório com cansaço, às vezes falta de ar, e todo mundo acha que é normal, que é do estresse do dia a dia, mas pode ser um sintoma de apneia que precisa ser investigado", diz a médica pneumologista Christiane Aires.

Sim, a menopausa pode aumentar o risco de apneia do sono. Mas por quê?

A apneia obstrutiva do sono acontece quando as vias aéreas superiores colapsam temporariamente durante o sono, interrompendo a respiração por alguns segundos (às vezes, centenas de vezes por noite). O que pouca gente sabe é que a queda de estrogênio e progesterona que ocorre na menopausa pode favorecer esse quadro.