Os estudos mostram que, se a menopausa ocorrer em uma idade particularmente precoce (ou seja, abaixo dos 45 anos) ou em uma idade considerada prematura (ou seja, abaixo dos 40 anos), isso pode acelerar o possível desenvolvimento de doenças cardiovasculares. No entanto, a menopausa na idade média de 51 anos pode levar a um risco aumentado de desenvolvimento da doença.

O termo "doença cardiovascular" abrange uma ampla gama de distúrbios, incluindo doença arterial coronariana, que é um bloqueio ou espasmo das artérias que levam sangue para o coração. Isso impede que o coração seja devidamente nutrido e o paciente pode experimentar sintomas como dor/peso no peito ou falta de ar. Isso é chamado de angina. Se não for controlada, pode causar um ataque cardíaco. Há ainda AVC, insuficiência cardíaca, entre outras.

Por que tantas mulheres morrem de doenças do coração?

"Antigamente, as mulheres tinham outro estilo de vida. Hoje, a jornada de trabalho dupla entre casa e trabalho é uma grande fonte de estresse. Isso também faz com que as mulheres tenham menos tempo para se dedicar à atividade física e acabam se alimentando mal", diz a médica Ludhmila Hajjar, coordenadora do grupo de cardio-oncologia do Instituto do Câncer e do Instituto do Coração, vice-coordenadora da pós-graduação da cardiologia da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da residência em cardio-oncologia da FMUSP.

Além do estilo de vida, existe também a questão hormonal. De fato, os hormônios femininos (progesterona e estrogênio) oferecem uma proteção cardiovascular maior às mulheres. Mas, a partir do período da menopausa e perimenopausa (que pode começar alguns anos antes da menopausa em si), ocorre uma queda desses hormônios, ou seja, nossa "proteção" se vai.

Nesse sentido, a reposição hormonal pode ser um aliado, mas desde que em condições muito controladas. "A reposição deve ser feita com muito critério médico, de forma individualizada e com acompanhamento de perto", alerta a médica (eu já falei sobre minha experiência com reposição hormonal aqui).