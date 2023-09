4. Pular exames de saúde preventivos: Depois dos 40, exames de saúde regulares se tornam ainda mais importantes. Condições como pressão alta, colesterol alto e diabetes se tornam mais comuns com a idade, e a detecção precoce é fundamental. Não espere até sentir sintomas; agende check-ups regulares e exames para identificar problemas de saúde potenciais antes que se tornem graves.

5. Ignorar a saúde mental: A meia-idade pode trazer estresses únicos, incluindo pressões no trabalho, responsabilidades familiares e preocupações com o envelhecimento. Essa geração tem até nome: geração sanduíche, espremida entre os cuidados com filhos e pais idosos ao mesmo tempo.

Ignorar sua saúde mental pode levar à ansiedade e depressão. Considere procurar apoio de um terapeuta ou conselheiro e pratique técnicas de redução do estresse, como meditação e mindfulness.

6. Exagerar no consumo de álcool: Não é incomum as pessoas desenvolverem uma atitude mais relaxada em relação ao consumo de álcool em seus 40 anos. No entanto, o consumo excessivo de álcool pode levar a diversos problemas de saúde, incluindo danos ao fígado e um maior risco de certos tipos de câncer.

A moderação é fundamental nessa idade (aliás, em qualquer idade). Mas depois dos 40 nosso fígado tem mais dificuldade de processar o álcool, levando a ressacas muito piores e danos ao corpo.

7. Falhar em se adaptar às mudanças no metabolismo: O metabolismo naturalmente desacelera à medida que envelhecemos. Muitas pessoas continuam a comer da mesma forma que faziam em seus 20 e 30 anos, o que pode levar ao ganho de peso. É importante ajustar sua ingestão calórica e hábitos alimentares para acompanhar as mudanças em seu metabolismo. A verdade é que precisamos comer menos, com mais qualidade.