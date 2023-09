Se você está na peri ou pós-menopausa, é bem provável que tenha experimentado um aumento de infecções urinárias recorrentes ou tenha tido algum episódio nessa fase.

Eu costumo dizer que essa é uma das dores mais chatas e incômodas que as mulheres têm. Elas costumam surgir do nada sem causa aparente, mas são bem comuns após o sexo, principalmente.

Por volta de dois terços de todas as mulheres irão experienciar uma infecção na bexiga em algum momento de suas vidas, com a frequência aumentando com a idade. Estudos estimaram que cerca de um terço das mulheres experimentam infecções urinárias recorrentes e incontinência relacionada com a menopausa.