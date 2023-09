Vinagre de maçã pode regular o açúcar no sangue

Manter o açúcar no sangue normal é extremamente importante para a saúde geral, pois altos níveis de açúcar no sangue são frequentemente precursores de várias doenças crônicas.

De acordo com um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition, o vinagre pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue após uma refeição.

Em relação à saúde diabética, o vinagre também pode ajudar a aumentar a sensibilidade à insulina. Assim, ele reduz o risco de desenvolver altos níveis de açúcar no sangue e diabetes. Um estudo separado mostrou que a ingestão de vinagre levou a uma melhora na sensibilidade à insulina em pessoas com resistência à insulina ou diabetes tipo 2.

Pode incentivar a perda de peso

Não é uma solução rápida, mas o vinagre de maçã tem seu lugar em ajudar você a controlar seu peso. Um estudo mostrou que ele pode ajudar a aumentar a sensação de saciedade, o que pode reduzir a quantidade de alimentos consumidos, levando à perda de peso.