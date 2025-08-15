Dieta de Ralph Fiennes: como ator de Voldemort ficou musculoso aos 62 anos

Envelhecimento ativo após os 60 anos se tornou objetivo comum, e Ralph Fiennes é exemplo de disciplina e saúde.

Aos 62 anos, mantém físico impressionante após 10 anos de treinos com o preparador Dan Avasilcai.

Preparação rigorosa para papéis exigiu força, agilidade e baixo percentual de gordura.

Para interpretar Odisseu, reduziu gordura corporal a 5%, treinando diariamente às 5h30, com musculação segmentada, circuitos funcionais e corrida em subida.

Incluiu balé para postura e mobilidade, manteve cinco treinos semanais e evitou excessos para preservar saúde.

Massagens diárias ajudaram a prevenir lesões e manter flexibilidade, atingindo a melhor forma física sem lesões.

Dieta rica em proteínas com salmão, frango, cortes magros e carboidratos controlados manteve massa magra e energia.

Experiência mostra que é possível ganhar músculo após os 60 anos com disciplina, treino, dieta equilibrada e acompanhamento profissional.

Publicado em 15 de agosto de 2025.

