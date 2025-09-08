Vitamina B12: quando o excesso pode ser um sinal de alerta?

A vitamina B12, ou cobalamina, é essencial para a produção de DNA, RNA, células sanguíneas e neurônios, além de proteger a bainha de mielina.
Ela contribui para um sistema nervoso saudável, coração forte, disposição física e mental, e ajuda no metabolismo das gorduras.
A B12 não vem diretamente dos animais, mas de bactérias do solo; chega aos humanos por carnes, ovos, leite e derivados.
Entre as maiores fontes estão fígado de boi (72,2 mcg), fígado de frango (18,9 mcg), mariscos (12 mcg) e atum (8,19 mcg).
A necessidade diária varia: adultos 2,4 mcg, grávidas 2,6 mcg, lactantes 2,8 mcg, crianças de 0,4 a 2,4 mcg conforme idade.
O excesso é raro, mas níveis altos podem indicar problemas hepáticos ou hematológicos; exames médicos ajudam a investigar.
A deficiência causa anemia megaloblástica ou perniciosa, com sintomas como fadiga, problemas neurológicos, formigamento e desordens intestinais.
Manter equilíbrio na B12 depende principalmente de uma alimentação adequada; tanto excesso quanto falta são sinais de alerta para a saúde.
Para monitorar, exames incluem dosagem sérica de B12, homocisteína e ácido metilmalônico, ajudando a identificar deficiência ou excesso.
