Vegetal considerado o mais saudável do mundo tem na feira e é barato

Por VivaBem

Todos os vegetais são benéficos e ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes.

iStock

Estudo nos EUA classificou o agrião como o mais nutritivo entre 47 alimentos.

iStock

O agrião é uma hortaliça crucífera de sabor amargo, rica em proteínas, ferro, cálcio, magnésio e vitaminas A, C, E e K.

iStock

Tem apenas 23 calorias por 100 g, sendo uma opção leve e nutritiva para dietas.

iStock

Previne doenças oculares como catarata e degeneração macular.

iStock

Rico em antioxidantes que combatem radicais livres e retardam o envelhecimento.

iStock

Reduz colesterol ruim e regula a pressão arterial, prevenindo problemas cardíacos.

iStock

Rico em cálcio, magnésio, potássio, fósforo e vitamina K, reduzindo o risco de osteoporose.

iStock

Fibras regulam o intestino, previnem constipação e ajudam no controle do peso.

iStock

Deve ser moderado por pessoas com problemas renais ou de coagulação; pode ser consumido cru ou cozido.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 10 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também