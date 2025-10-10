Vegetal considerado o mais saudável do mundo tem na feira e é barato

Todos os vegetais são benéficos e ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes.
Estudo nos EUA classificou o agrião como o mais nutritivo entre 47 alimentos.
O agrião é uma hortaliça crucífera de sabor amargo, rica em proteínas, ferro, cálcio, magnésio e vitaminas A, C, E e K.
Tem apenas 23 calorias por 100 g, sendo uma opção leve e nutritiva para dietas.
Previne doenças oculares como catarata e degeneração macular.
Rico em antioxidantes que combatem radicais livres e retardam o envelhecimento.
Reduz colesterol ruim e regula a pressão arterial, prevenindo problemas cardíacos.
Rico em cálcio, magnésio, potássio, fósforo e vitamina K, reduzindo o risco de osteoporose.
Fibras regulam o intestino, previnem constipação e ajudam no controle do peso.
Deve ser moderado por pessoas com problemas renais ou de coagulação; pode ser consumido cru ou cozido.
