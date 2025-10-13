Vale a pena trocar o arroz branco pelo integral? Veja diferenças

O arroz branco passa por polimento que remove o farelo e o germe, perdendo fibras e vitaminas, mas cozinha mais rápido.
O arroz integral preserva essas camadas e oferece mais nutrientes, embora leve cerca de 50% mais tempo para cozinhar.
Em 150 g, o arroz integral fornece 4 g de fibras (20% da recomendação diária), enquanto o branco tem 2,5 g (12,5%).
O índice glicêmico é parecido: 73 no branco e 68 no integral, sem diferença significativa no impacto sobre a glicemia.
Igor Alecsander/Getty Images
O arroz integral contém 30 vezes mais magnésio, 5 vezes mais potássio e o dobro de selênio que o branco.
Uma porção média de integral (85 g) oferece 19% do magnésio e 9% do potássio recomendados ao dia.
Mesmo o arroz branco pode fazer parte de uma alimentação saudável, especialmente combinado com feijão e leguminosas.
A combinação arroz e feijão fornece energia e aminoácidos essenciais, como a lisina.
Para compensar nutrientes perdidos, é importante incluir verduras, legumes e frutas ao longo do dia, mantendo variedade no prato.
