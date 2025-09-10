Escitalopram: Para Que Serve, Efeitos Colaterais e Como Tomar

Escitalopram, introduzido em 2002, é antidepressivo da classe ISRS usado contra depressão, ansiedade e transtornos relacionados.
É considerado primeira linha em diretrizes internacionais, eficaz e seguro, mas só deve ser usado sob prescrição e acompanhamento médico.
Indicado para depressão, transtorno de ansiedade generalizada, pânico, fobia social, TOC e alguns usos off-label, como TPM e sintomas da menopausa.
Atua aumentando serotonina no cérebro; começa a agir em 2 a 4 semanas e pode levar até 8 para efeito completo.
Comercializado como Lexapro® e genéricos, em comprimidos de 10 a 20 mg e solução de 20 mg; geralmente de uso prolongado.
Suspensão abrupta pode causar tontura, insônia, ansiedade e náusea; retirada deve ser gradual e orientada por médico.
Efeitos colaterais comuns incluem náusea, dor de cabeça, insônia, sonolência e alteração do apetite; raros exigem atendimento imediato.
Contraindicado para menores de 18 anos, gestantes, lactantes e pessoas com certas doenças ou uso de medicamentos que interagem.
Não disponível pelo SUS (substituído pela fluoxetina); vantagens incluem boa tolerância e poucos efeitos no fígado, mas pode causar disfunções sexuais e insônia.
