Tylenol não proibiu uso do remédio na gravidez; tuíte antigo gera confusão

Tuíte do Tylenol de 2017 voltou a circular após falas de Donald Trump ligando uso do remédio na gravidez ao autismo.

Postagem dizia que a marca não recomendava o uso de seus produtos por gestantes.

Mensagem foi resgatada por apoiadores de Trump e usada como suposta confirmação das declarações do ex-presidente.

Casa Branca compartilhou o tuíte com montagem de Trump e a frase 'Trump estava certo sobre tudo'

Kenvue, dona da marca, disse que a resposta era incompleta e reforçou que o paracetamol é seguro na gravidez com orientação médica.

Conta oficial do Tylenol está inativa desde 2021, o que favoreceu uso fora de contexto da mensagem antiga.

Anvisa afirmou que o paracetamol é de baixo risco, tem histórico seguro e não há registros de relação com autismo.

Estudos científicos indicam que 90% dos casos de autismo estão ligados a mutações genéticas, não ao uso de paracetamol.

Pesquisas recentes confirmam que o medicamento é seguro para gestantes, diferente de anticonvulsivantes como o valproato.

Para saber mais, acesse VivaBem.

Publicado em 27 de setembro de 2025.

