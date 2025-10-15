Treino abdominal em pé: por que fortalecer o core sem se deitar é uma boa?

Por VivaBem

O abdominal reto, feito deitado, pode causar dores no pescoço e lombar se feito de forma incorreta.

Thais Vieira/Divulgação

O treinador Djan Andrade criou uma aula de abdominal em pé para evitar erros comuns e tornar o treino mais funcional.

Vans Bumbeers/UOL

A ideia surgiu por observar que passamos grande parte do tempo em pé, exigindo fortalecimento do core nessa posição.

Vans Bumbeers/UOL

A aula foi destaque no evento VivaBem no Seu Tempo, voltado ao público acima de 45 anos.

Vans Bumbeers/UOL

O abdominal em pé ativa mais a musculatura estabilizadora da coluna e reduz o uso excessivo da cervical.

Vans Bumbeers/UOL

O treino em pé diminui a sobrecarga no pescoço e lombar, fortalece o core e é prático de fazer em qualquer lugar.

Vans Bumbeers/UOL

A postura correta é essencial: manter abdome contraído e escápulas ativadas melhora a estabilidade do tronco.

Vans Bumbeers/UOL

A ativação das escápulas protege a coluna e melhora o desempenho nos movimentos de rotação.

Vans Bumbeers/UOL

Durante o exercício, é importante manter joelhos firmes, quadril encaixado e transições fluidas entre as posturas.

Vans Bumbeers/UOL

Para saber mais, acesse VivaBem.

Vans Bumbeers/UOL
Publicado em 15 de outubro de 2025.

