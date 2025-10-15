Treino abdominal em pé: por que fortalecer o core sem se deitar é uma boa?

O abdominal reto, feito deitado, pode causar dores no pescoço e lombar se feito de forma incorreta.
O treinador Djan Andrade criou uma aula de abdominal em pé para evitar erros comuns e tornar o treino mais funcional.
A ideia surgiu por observar que passamos grande parte do tempo em pé, exigindo fortalecimento do core nessa posição.
A aula foi destaque no evento VivaBem no Seu Tempo, voltado ao público acima de 45 anos.
O abdominal em pé ativa mais a musculatura estabilizadora da coluna e reduz o uso excessivo da cervical.
O treino em pé diminui a sobrecarga no pescoço e lombar, fortalece o core e é prático de fazer em qualquer lugar.
A postura correta é essencial: manter abdome contraído e escápulas ativadas melhora a estabilidade do tronco.
A ativação das escápulas protege a coluna e melhora o desempenho nos movimentos de rotação.
Durante o exercício, é importante manter joelhos firmes, quadril encaixado e transições fluidas entre as posturas.
Para saber mais, acesse VivaBem.