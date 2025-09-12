Transtornos mentais afetam mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, alerta OMS

Um em cada oito habitantes do mundo convive com transtorno mental, segundo relatórios da OMS.
Mais de 1 bilhão de pessoas sofrem de ansiedade, depressão e outras condições comuns.
Mulheres são mais afetadas; impacto inclui incapacidade prolongada e perdas econômicas globais.
Programas de saúde mental em escolas e comunidades cresceram nos últimos anos.
Mais de 80% dos países oferecem apoio psicossocial em emergências; teleatendimento também se expandiu.
Investimento médio em saúde mental é de apenas 2% dos orçamentos; países pobres gastam quase nada.
Falta de profissionais é grave: apenas 13 especialistas a cada 100 mil pessoas no mundo.
OMS alerta para urgência em ampliar recursos, formar profissionais e combater suicídios.
No Brasil, apoio está disponível via CVV (188), CAPS do SUS, Mapa da Saúde Mental e Pode Falar (Unicef).
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/Divulgação
