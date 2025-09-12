Transtornos mentais afetam mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, alerta OMS

Um em cada oito habitantes do mundo convive com transtorno mental, segundo relatórios da OMS.

Mais de 1 bilhão de pessoas sofrem de ansiedade, depressão e outras condições comuns.

Mulheres são mais afetadas; impacto inclui incapacidade prolongada e perdas econômicas globais.

Programas de saúde mental em escolas e comunidades cresceram nos últimos anos.

Mais de 80% dos países oferecem apoio psicossocial em emergências; teleatendimento também se expandiu.

Investimento médio em saúde mental é de apenas 2% dos orçamentos; países pobres gastam quase nada.

Falta de profissionais é grave: apenas 13 especialistas a cada 100 mil pessoas no mundo.

OMS alerta para urgência em ampliar recursos, formar profissionais e combater suicídios.

No Brasil, apoio está disponível via CVV (188), CAPS do SUS, Mapa da Saúde Mental e Pode Falar (Unicef).

Publicado em 12 de setembro de 2025.

