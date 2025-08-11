Melhora sintomas menstruais, reduz irritabilidade e alivia ansiedade: os benefícios do açafrão à saúde

O açafrão é a especiaria mais cara do mundo, extraída manualmente da flor Crocus sativus, exigindo milhares de flores para produzir 1 kg.
Rico em antioxidantes como crocina e safranal, o tempero combate radicais livres e pode prevenir inflamações e envelhecimento precoce.
Pesquisas indicam que o açafrão pode melhorar o humor e aliviar sintomas de depressão leve a moderada, atuando como suporte terapêutico.
Mulheres relatam melhora da síndrome pré-menstrual com o consumo da especiaria, que reduz ansiedade, irritabilidade e dores.
Tem efeito afrodisíaco, beneficiando especialmente quem usa antidepressivos, com melhora da função sexual em homens e mulheres.
Pode ajudar na saciedade e controle do apetite, favorecendo indiretamente o emagrecimento ao reduzir a vontade de comer.
Estudos sugerem benefícios do açafrão para Alzheimer e saúde ocular, com efeitos anti-inflamatórios e melhora da retina.
Pesquisas em laboratório indicam potencial na prevenção do câncer, diabetes e doenças cardíacas, mas faltam provas em humanos.
Deve ser consumido com moderação ? até 30 mg por dia é seguro; grávidas e lactantes devem evitar, e a compra deve ser feita de fontes confiáveis. 1/2 Perguntar ao ChatGPT
Para saber mais, acesse VivaBem.