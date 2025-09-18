Suplementos prolongam a vida? O que a ciência diz sobre longevidade

O mercado de suplementos cresce com promessas de saúde e longevidade, mas os efeitos reais são limitados.
Estudo de 2019 mostrou que suplementos não prolongam a vida e, em excesso, podem até aumentar o risco de morte.
Vitaminas e minerais como K, A, magnésio e zinco reduzem riscos, mas o benefício está mais ligado ao estilo de vida saudável.
O excesso de cálcio pode elevar o risco de morte por câncer, reforçando a necessidade de acompanhamento médico.
A alimentação é a principal fonte de nutrientes, com destaque para verduras, grãos, nozes, carnes, ovos e frutas.
Após os 50 anos, a absorção de nutrientes cai, exigindo atenção redobrada à dieta e reavaliações periódicas.
Suplementos podem ser úteis em deficiências específicas, como vitamina D, ômega-3, cálcio, magnésio e B6.
Uso seguro exige moderação, escolha de fornecedores confiáveis e respeito às doses recomendadas.
A verdadeira longevidade vem de hábitos diários saudáveis, com suplementos atuando apenas como apoio.
Para saber mais, acesse VivaBem.