SUCO de UVA com AÇAÍ e CHIA serve PARA QUÊ? Veja os benefícios à saúde

Suco de uva com açaí e chia é rico em antioxidantes, vitaminas, minerais, fibras e proteínas vegetais.
Ômega-3 do açaí e da chia melhora colesterol, reduz inflamações e protege o coração.
Antocianinas combatem radicais livres, diminuindo estresse oxidativo e inflamações.
Resveratrol da uva e ômega-3 favorecem circulação e evitam coágulos.
Fibras da chia ajudam a reduzir colesterol LDL e o acúmulo de gordura nas artérias.
Fibra dietética promove saciedade, auxilia no controle do peso e regula o apetite.
Nutrientes favorecem digestão, microbiota intestinal e previnem constipação.
Antioxidantes e vitamina C protegem pele e cabelos, estimulam colágeno e hidratação.
Suco fortalece imunidade, mas deve ser consumido com cautela por diabéticos e alérgicos.
