SUCO de UVA com AÇAÍ e CHIA serve PARA QUÊ? Veja os benefícios à saúde

Suco de uva com açaí e chia é rico em antioxidantes, vitaminas, minerais, fibras e proteínas vegetais.

Ômega-3 do açaí e da chia melhora colesterol, reduz inflamações e protege o coração.

Antocianinas combatem radicais livres, diminuindo estresse oxidativo e inflamações.

Resveratrol da uva e ômega-3 favorecem circulação e evitam coágulos.

Fibras da chia ajudam a reduzir colesterol LDL e o acúmulo de gordura nas artérias.

Fibra dietética promove saciedade, auxilia no controle do peso e regula o apetite.

Nutrientes favorecem digestão, microbiota intestinal e previnem constipação.

Antioxidantes e vitamina C protegem pele e cabelos, estimulam colágeno e hidratação.

Suco fortalece imunidade, mas deve ser consumido com cautela por diabéticos e alérgicos.

Publicado em 22 de setembro de 2025.

