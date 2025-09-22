SUCO de PERA, GENGIBRE e LIMÃO é BOM PARA QUÊ? Conheça os BENEFÍCIOS à saúde e COMO FAZER

Por VivaBem

Suco de pera, gengibre e limão é refrescante, equilibrando doçura, acidez e picância.

Pera oferece vitaminas C, K e B, além de fibras e minerais como potássio e cobre.

Gengibre contém vitamina C, magnésio, potássio e gingerol, com efeito bioativo.

Limão traz vitamina C, flavonoides e ácido cítrico, fortalecendo a imunidade.

Bebida melhora digestão, alivia náuseas e acelera o metabolismo intestinal.

Tem ação diurética, ajudando rins, eliminando toxinas e combatendo retenção de líquidos.

Atua contra inflamações, protege a pele com colágeno e combate radicais livres.

Contribui para hidratação, energia, saciedade e controle de peso.

Receita simples: pera, limão, gengibre, água e mel; indicado 200 a 300 ml por dia, sem açúcar.

Publicado em 22 de setembro de 2025.

