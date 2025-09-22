SUCO de MORANGO com MAÇÃ e LIMÃO serve para IMUNIDADE? Veja benefícios e como fazer

Por VivaBem

Suco de morango com maçã e limão fornece vitamina C, fibras, potássio e antioxidantes importantes para o organismo.

Reforça o sistema imunológico, estimulando glóbulos brancos e protegendo as células contra radicais livres.

Melhora a digestão, estimulando enzimas digestivas e aliviando inchaço, constipação e acidez estomacal.

Auxilia no controle do peso por ser baixo em calorias, aumentar a saciedade e ter efeito diurético.

Faz bem para o coração, reduz inflamação, melhora circulação e ajuda a controlar a pressão arterial.

Contribui para a saúde da pele, favorecendo produção de colágeno, elasticidade e combate ao envelhecimento precoce.

Regula a pressão arterial, equilibrando os efeitos do sódio graças ao potássio presente nas frutas.

Contraindicações incluem insuficiência renal, gastrite, refluxo, alergias a frutas e atenção para diabéticos.

Receita simples: bata morango, maçã, suco de limão e água; adoce com mel ou adoçante e consuma 200?300 ml/dia.

Para saber mais, acesse VivaBem.

Veja aqui
Publicado em 22 de setembro de 2025.

