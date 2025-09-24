Suco de manga com gengibre e limão: para que serve e como tomar?

Por VivaBem

O suco de manga com gengibre e limão reúne vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes que fortalecem o organismo.

A combinação reforça a imunidade, combate radicais livres e favorece a saúde intestinal.

Melhora a digestão, alivia náuseas, regula o intestino e auxilia na quebra de gorduras.

Os antioxidantes presentes protegem as células contra danos e reduzem o envelhecimento precoce.

Contribui para o controle da pressão arterial, melhora a circulação e fortalece as artérias.

Favorece a saúde da pele com colágeno, regeneração celular e proteção contra radicais livres.

Ajuda o coração ao reduzir o colesterol ruim, melhorar a circulação e equilibrar a pressão.

Acelera o metabolismo, aumenta a queima de calorias e estimula a absorção de nutrientes.

Auxilia na perda de peso com efeito termogênico e fibras que prolongam a saciedade.

Publicado em 24 de setembro de 2025.

