SUCO de MANGA com GENGIBRE e LIMÃO: PARA que SERVE e COMO TOMAR?

Suco de manga com gengibre e limão fornece vitaminas A e C, potássio, magnésio, fibras e antioxidantes.

Reforça a imunidade, combate radicais livres e fortalece as defesas do organismo.

Auxilia na digestão, regula o intestino, reduz náuseas e melhora a digestão de gorduras.

Possui ação antioxidante, protegendo as células contra danos oxidativos.

Ajuda a controlar a pressão arterial e melhora a circulação sanguínea.

Favorece a pele com vitaminas e antioxidantes que estimulam colágeno e previnem envelhecimento.

Beneficia o coração ao reduzir colesterol, proteger vasos e melhorar a saúde cardiovascular.

Acelera o metabolismo e contribui para a perda de peso, promovendo saciedade.

Deve ser consumido com moderação; contraindicado para quem tem gastrite, refluxo, úlceras ou precisa controlar açúcar.

Publicado em 03 de outubro de 2025.

