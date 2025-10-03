SUCO de MANGA com GENGIBRE e LIMÃO: PARA que SERVE e COMO TOMAR?

Suco de manga com gengibre e limão fornece vitaminas A e C, potássio, magnésio, fibras e antioxidantes.
Reforça a imunidade, combate radicais livres e fortalece as defesas do organismo.
Auxilia na digestão, regula o intestino, reduz náuseas e melhora a digestão de gorduras.
Possui ação antioxidante, protegendo as células contra danos oxidativos.
Ajuda a controlar a pressão arterial e melhora a circulação sanguínea.
Favorece a pele com vitaminas e antioxidantes que estimulam colágeno e previnem envelhecimento.
Beneficia o coração ao reduzir colesterol, proteger vasos e melhorar a saúde cardiovascular.
Acelera o metabolismo e contribui para a perda de peso, promovendo saciedade.
Deve ser consumido com moderação; contraindicado para quem tem gastrite, refluxo, úlceras ou precisa controlar açúcar.
