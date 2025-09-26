SUCO de MAMÃO, com MARACUJÁ e LARANJA: para que serve e como fazer?

Auxilia na digestão: A papaína do mamão e as fibras do maracujá facilitam a digestão e regulam o trânsito intestinal.
Fortalece o sistema imunológico: Rico em vitamina C, o suco ajuda a prevenir infecções e doenças, além de apoiar a produção de colágeno.
Reduz o estresse: Compostos do maracujá possuem efeito calmante, aliviando a ansiedade e promovendo bem-estar.
Saúde cardiovascular: Os flavonoides da laranja reduzem o colesterol LDL, enquanto as fibras ajudam a controlar a pressão arterial e o colesterol.
Aumenta a saciedade: As fibras das frutas prolongam a sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite e na perda de peso.
Ação antioxidante: Vitaminas A e C combatem os radicais livres, prevenindo danos celulares e o envelhecimento precoce.
Benefícios para a pele: A combinação de vitamina C e antioxidantes estimula o colágeno, protegendo e rejuvenescendo a pele.
Contribui para o controle do colesterol: As fibras do suco reduzem o colesterol "ruim" ao evitar sua reabsorção no intestino.
