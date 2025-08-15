SUCO de LARANJA com MAÇÃ e CENOURA: para que serve e como tomar?

Nutrição completa; Rico em vitamina C, betacaroteno, fibras e potássio, combina acidez, doçura e um toque terroso.
Benefícios para a pele; Hidrata, reduz o envelhecimento, combate radicais livres e estimula a produção de colágeno.
Fortalecimento do sistema imunológico; As vitaminas C e A, junto com antioxidantes, reforçam as defesas do organismo.
Digestão facilitada; Contém fibras, enzimas digestivas e ácido cítrico, que estimulam o processo digestivo.
Proteção antioxidante; Vitaminas e compostos como flavonoides e polifenois protegem as células contra danos oxidativos.
Controle do colesterol; Fibras solúveis e antioxidantes reduzem o colesterol "ruim" (LDL) e melhoram o perfil lipídico.
Saúde ocular; Betacaroteno e vitamina A previnem doenças dos olhos, enquanto luteína e zeaxantina protegem a retina.
Fortalecimento dos ossos; Potássio, vitamina A e colágeno são essenciais para a saúde e densidade óssea.
Saciedade prolongada; As fibras aumentam a sensação de saciedade, ajudando no controle do apetite.
Cuidados no consumo; Deve ser consumido com moderação por diabéticos ou pessoas com sensibilidade digestiva. O ideal é ingerir 200-250 ml, preferencialmente após o preparo.
Igor Alecsander/Getty Images
Para saber mais, acesse VivaBem.
Igor Alecsander/Getty Images