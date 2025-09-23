SUCO de LARANJA com CENOURA e MAÇÃ serve PARA QUE? Veja benefícios e como tomar

O suco de laranja com cenoura e maçã é nutritivo, trazendo vitamina C, betacaroteno, fibras e potássio em uma combinação doce, ácida e refrescante.

Melhora a saúde da pele ao hidratar, combater radicais livres e estimular a produção de colágeno.

Reforça o sistema imunológico com vitaminas A e C, antioxidantes e minerais que fortalecem as defesas do organismo.

Favorece a digestão graças às fibras, enzimas da cenoura e ao ácido cítrico da laranja, que estimulam sucos gástricos.

Protege as células com forte ação antioxidante de vitamina C, betacaroteno, flavonoides e polifenóis.

Ajuda a controlar o colesterol com fibras solúveis da maçã e antioxidantes que reduzem a oxidação do LDL.

Faz bem para os olhos com betacaroteno, vitamina A, vitamina C, luteína e zeaxantina, prevenindo problemas de visão.

Contribui para a saúde óssea com colágeno, potássio e vitamina A, que fortalecem e desenvolvem os ossos.

Aumenta a saciedade com fibras que prolongam a sensação de estar satisfeito e ajudam no controle do apetite.

