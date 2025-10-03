SUCO de INHAME com LIMÃO é BOM para QUE? Veja por que você deveria começar a tomar hoje mesmo

Inhame é fonte de fibras solúveis, vitaminas do complexo B, vitamina C e antioxidantes;
Rico em minerais como cobre, potássio, ferro, magnésio, cálcio e fósforo;
Mantém saciedade por mais tempo e tem baixo índice glicêmico;
Limão é cítrico, pouco calórico e contém vitamina C, cálcio, ferro, fósforo, cobre e magnésio;
joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto
Fortalece a imunidade, adiciona sabor às receitas e auxilia no funcionamento intestinal;
Contém pectina, que ajuda a retardar a digestão de açúcares e melhora a digestão;
Estudos indicam que o limão contribui no controle de peso e reduz estresse oxidativo;
Receita simples: bata inhame cozido, suco de limão e água até ficar homogêneo;
Consumo deve ser moderado; limão pode causar desconforto em quem tem gastrite, refluxo ou aftas.
Para saber mais, acesse VivaBem.