Suco de goiaba, laranja e cenoura serve para que? Veja benefícios à saúde

O suco de goiaba, laranja e cenoura é rico em vitamina C, betacaroteno, fibras, potássio, licopeno e ácido fólico, oferecendo benefícios variados à saúde.
Fortalece o sistema imunológico ao estimular a produção de glóbulos brancos e combater inflamações com vitamina C, licopeno e betacaroteno.
Ajuda no controle da glicemia graças às fibras, que reduzem a absorção de açúcar e evitam picos nos níveis de glicose no sangue.
Igor Alecsander/Getty Images
Contribui para regular a pressão arterial, pois o potássio ajuda a eliminar o excesso de sódio e a relaxar os vasos sanguíneos.
Retarda o envelhecimento da pele com antioxidantes como licopeno, vitamina C e betacaroteno, que combatem os radicais livres e estimulam a produção de colágeno.
Melhora a digestão e o funcionamento intestinal com fibras e efeito prebiótico, além de favorecer a absorção de nutrientes.
Protege a saúde dos olhos por meio do betacaroteno da cenoura, que se transforma em vitamina A, essencial para a visão.
Pode auxiliar na perda de peso, promovendo saciedade e acelerando o metabolismo quando consumido sem açúcar e sem coar.
Aumenta os níveis de energia ao fornecer frutose natural e nutrientes que combatem a fadiga e melhoram o desempenho celular.
Para saber mais, acesse VivaBem.