SUCO de COUVE com LIMÃO é BOM PARA QUE? Saiba quais são os benefícios

Desintoxicação pós-festas; Exageros nas festas podem causar inchaço, inflamações e problemas digestivos. Um suco "detox" pode ajudar a reequilibrar o organismo.
Receita de suco detox; Combinação de couve, limão, abacaxi, gengibre e água, promovendo limpeza e revitalização do corpo.
Modo de preparo; Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Consumir sem açúcar ou adoçante para melhores benefícios.
Fibras e saciedade; A couve retarda o esvaziamento gástrico, promove saciedade e melhora o trânsito intestinal.
Vitamina C e absorção de ferro; A couve e o limão possuem vitamina C, essencial para a absorção de ferro e prevenção da anemia.
Auxílio no controle de peso; Baixa caloria e alto teor de fibras tornam a couve ideal para dietas e digestão eficiente.
Saúde digestiva com limão; O limão melhora a digestão e retarda a absorção de açúcares e amidos, favorecendo o equilíbrio intestinal.
joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto
Ação antioxidante e antienvelhecimento; Os flavonoides do limão protegem as células, reduzindo o risco de AVC e retardando o envelhecimento.
Fortalecimento do sistema imunológico; A ingestão regular de couve e limão fortalece a imunidade, prevenindo doenças como gripes e resfriados e promovendo bem-estar.
