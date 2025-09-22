Suco de couve com limão age como 'detox', melhora digestão e desincha; veja benefícios e receita simples

Exageros na alimentação podem causar inflamações, inchaço, problemas digestivos e estresse.

Suco detox é indicado para tomar no café da manhã ou entre refeições, ajudando a limpar o organismo.

Receita do suco de couve com limão: couve-manteiga, suco de limão, abacaxi, gengibre e água.

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo; coar é opcional.

Couve é rica em fibras, promove saciedade e auxilia no bom funcionamento intestinal.

Antioxidantes da couve e vitamina C do limão ajudam na absorção de ferro e previnem anemia.

Baixa caloria da couve contribui para controle de peso e digestão eficiente.

Limão melhora a digestão, retarda absorção de açúcares e amidos, e protege células com flavonoides.

Consumir couve e limão regularmente fortalece o sistema imunológico, previne doenças e promove saúde geral.

Publicado em 22 de setembro de 2025.

