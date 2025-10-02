SUCO de BETERRABA com CENOURA é bom para que? Veja receita e benefícios à saúde

Sucos com beterraba e cenoura são nutritivos e oferecem diversos benefícios à saúde devido à sinergia dos nutrientes de ambos os vegetais.
Nutrientes da beterraba: Rica em manganês, potássio, folato, vitaminas C e B, ácido fólico, carotenoides e betacaroteno, além de altos níveis de nitratos.
Conversão de nitratos em óxido nítrico: Nitratos da beterraba se transformam em óxido nítrico no organismo, uma molécula que melhora diversas funções corporais.
Nutrientes da cenoura: Fonte de ferro, cálcio, vitaminas K, A, C, E e B, manganês, potássio e fibras, com baixo teor calórico (35 kcal em 100g de cenoura crua).
Saúde do coração: O consumo de beterraba e cenoura reduz a pressão arterial, diminuindo o risco de AVC e ataque cardíaco em até 10%.
Função cerebral: Ajuda a melhorar a função cognitiva e a reduzir o risco de problemas de memória e demência associados à idade.
Resistência física: O óxido nítrico aumenta o fluxo sanguíneo para os pulmões e músculos, melhorando a resistência durante exercícios intensos.
Benefícios para a visão: Cenoura e beterraba ajudam a prevenir doenças oculares, como degeneração macular e catarata, graças à luteína e outros antioxidantes.
Saúde da pele: Carotenoides e antioxidantes protegem a pele de danos UV, retardam o envelhecimento e ajudam em condições como psoríase.
Receita de suco de beterraba e cenoura: Combine beterraba, cenoura e água no liquidificador; coe para uma textura suave e adoce com mel, se desejar.
Recomendações de consumo: Segundo especialistas, consumir de duas a três beterrabas por dia é suficiente para benefícios notáveis.
Cuidados e contraindicações: Pessoas com problemas renais, pressão baixa, hemocromatose ou diabetes devem consultar um médico antes de incluir este suco regularmente na dieta.
Para saber mais, acesse VivaBem.