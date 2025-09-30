SUCO de BETERRABA com CENOURA é BOM PARA QUÊ? Veja benefícios e receita

Misturar beterraba e cenoura em sucos é uma combinação nutritiva que potencializa os nutrientes de ambos, com vários benefícios à saúde.

Nutrientes da Beterraba: Rica em manganês, potássio, folato, vitaminas C e do complexo B, ácido fólico e nitratos, que se transformam em óxido nítrico no corpo, promovendo benefícios.

Benefícios dos Nitratos: O nitrato da beterraba, convertido em óxido nítrico, melhora a circulação sanguínea, beneficiando coração e músculos, além de ter outros efeitos no organismo.

Nutrientes da Cenoura: Fonte de ferro, cálcio, vitaminas K, A, C, E e do complexo B, potássio e fibras, além de ser pouco calórica (35 kcal em 100 g), a cenoura é uma opção saudável.

Saúde Cardiovascular: A combinação ajuda a reduzir a pressão arterial, diminuindo o risco de AVC e ataque cardíaco em até 10%.

Função Cerebral: Pode melhorar a função cognitiva e reduzir riscos de problemas de memória e demência com o avanço da idade.

Resistência Física: O óxido nítrico da beterraba aumenta o fluxo de oxigênio para pulmões e músculos, melhorando o desempenho físico em exercícios intensos.

Saúde Ocular: A cenoura, rica em luteína, protege contra doenças oculares como degeneração macular e catarata, além de proteger os olhos da luz nociva.

Benefícios para a Pele: Carotenoides e antioxidantes da cenoura protegem contra danos UV e retardam o envelhecimento, prevenindo doenças de pele como psoríase.

Fortalece o Sistema Imunológico: A combinação fortalece o sistema imunológico, facilitando o combate a infecções e ajudando na redução do colesterol ruim (LDL), com efeitos positivos para a saúde cardiovascular.

Publicado em 30 de setembro de 2025.

