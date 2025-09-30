SUCO de BATATA-DOCE, LIMÃO e GENGIBRE serve para que? Veja benefícios e como fazer

Benefícios gerais do suco: O suco de batata-doce com limão e gengibre, aliado a uma alimentação saudável, oferece diversas vantagens para o organismo.
Batata-doce: Rica em carboidratos saudáveis, fibras, vitaminas (A, E, C, K, complexo B) e minerais como zinco, cálcio, ferro e potássio.
Contribuições da batata-doce: Ajuda na saciedade, ganho muscular, saúde intestinal, melhora da visão, imunidade, glicemia e pressão arterial.
Propriedades do limão: Rico em vitamina C, cálcio, ferro, fósforo e magnésio, com benefícios digestivos e para a saúde cardiovascular.
Benefícios do limão: Turbina a imunidade, melhora a digestão, reduz o risco de AVC, neutraliza radicais livres e alivia sintomas respiratórios.
joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto
Propriedades do gengibre: Antioxidante e anti-inflamatório, com minerais como magnésio e potássio, e apenas 80 kcal por 100 g.
Benefícios do gengibre: Controla o diabetes, reduz cólicas menstruais, combate infecções, melhora digestão e alivia sintomas respiratórios.
Receita do suco: Bata batata-doce, limão, gengibre e água no liquidificador. Opcional: adicionar maçã e gelo para sabor e nutrição.
Modo de preparo: Higienize e descasque os ingredientes, fatie a batata-doce, bata tudo no liquidificador até obter uma mistura homogênea.
Contraindicações: Consulte um médico antes de consumir, especialmente se tiver condições como cálculos renais, pressão alta, problemas gastrointestinais ou estiver grávida.
Para saber mais, acesse VivaBem.