SUCO de BATATA-DOCE, LIMÃO e GENGIBRE serve para que? Veja benefícios e como fazer

Por VivaBem

Benefícios gerais do suco: O suco de batata-doce com limão e gengibre, aliado a uma alimentação saudável, oferece diversas vantagens para o organismo.

Getty Images

Batata-doce: Rica em carboidratos saudáveis, fibras, vitaminas (A, E, C, K, complexo B) e minerais como zinco, cálcio, ferro e potássio.

iStock

Contribuições da batata-doce: Ajuda na saciedade, ganho muscular, saúde intestinal, melhora da visão, imunidade, glicemia e pressão arterial.

iStock

Propriedades do limão: Rico em vitamina C, cálcio, ferro, fósforo e magnésio, com benefícios digestivos e para a saúde cardiovascular.

Raghu Nayyar/Unsplash

Benefícios do limão: Turbina a imunidade, melhora a digestão, reduz o risco de AVC, neutraliza radicais livres e alivia sintomas respiratórios.

joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto

Propriedades do gengibre: Antioxidante e anti-inflamatório, com minerais como magnésio e potássio, e apenas 80 kcal por 100 g.

Adobe Stock

Benefícios do gengibre: Controla o diabetes, reduz cólicas menstruais, combate infecções, melhora digestão e alivia sintomas respiratórios.

Reprodução

Receita do suco: Bata batata-doce, limão, gengibre e água no liquidificador. Opcional: adicionar maçã e gelo para sabor e nutrição.

Raphael Dib

Modo de preparo: Higienize e descasque os ingredientes, fatie a batata-doce, bata tudo no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

iStock

Contraindicações: Consulte um médico antes de consumir, especialmente se tiver condições como cálculos renais, pressão alta, problemas gastrointestinais ou estiver grávida.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

Raphael Dib
Publicado em 03 de setembro de 2025.

