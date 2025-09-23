SUCO de ABACAXI com GENGIBRE e CÚRCUMA serve PARA QUE? Veja benefícios e como tomar

O suco de abacaxi com gengibre e cúrcuma tem sabor doce, picante e terroso, reunindo nutrientes como vitamina C, manganês, bromelina e curcumina.
A combinação combate inflamações, reduz estresse oxidativo e protege as células graças à ação conjunta de bromelina, gingerol e curcumina.
A bromelina do abacaxi auxilia na digestão, quebrando proteínas e melhorando a absorção de nutrientes.
O suco favorece a saúde gastrointestinal, alivia náuseas, reduz gases e melhora o esvaziamento gástrico.
Faz bem para o coração, ajudando a controlar a pressão, reduzir colesterol e melhorar a circulação.
Melhora a saúde da pele ao estimular a produção de colágeno e combater radicais livres, prevenindo envelhecimento precoce.
Contribui no controle do peso ao acelerar o metabolismo, reduzir inflamações e melhorar a sensibilidade à insulina.
Fortalece o sistema imunológico e os ossos, oferecendo vitamina C, manganês e proteção contra inflamações articulares.
Acelera a recuperação muscular após treinos, aliviando dores com o efeito anti-inflamatório da bromelina e do gengibre.
Para saber mais, acesse VivaBem.