SUCO de ABACAXI com GENGIBRE e CÚRCUMA serve PARA QUE? Veja benefícios e como tomar

Por VivaBem

O suco de abacaxi com gengibre e cúrcuma tem sabor doce, picante e terroso, reunindo nutrientes como vitamina C, manganês, bromelina e curcumina.

A combinação combate inflamações, reduz estresse oxidativo e protege as células graças à ação conjunta de bromelina, gingerol e curcumina.

A bromelina do abacaxi auxilia na digestão, quebrando proteínas e melhorando a absorção de nutrientes.

O suco favorece a saúde gastrointestinal, alivia náuseas, reduz gases e melhora o esvaziamento gástrico.

Faz bem para o coração, ajudando a controlar a pressão, reduzir colesterol e melhorar a circulação.

Melhora a saúde da pele ao estimular a produção de colágeno e combater radicais livres, prevenindo envelhecimento precoce.

Contribui no controle do peso ao acelerar o metabolismo, reduzir inflamações e melhorar a sensibilidade à insulina.

Fortalece o sistema imunológico e os ossos, oferecendo vitamina C, manganês e proteção contra inflamações articulares.

Acelera a recuperação muscular após treinos, aliviando dores com o efeito anti-inflamatório da bromelina e do gengibre.

Publicado em 23 de setembro de 2025.

