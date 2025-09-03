Sibutramina: O Que É, Para Que Serve, Efeitos Colaterais e Contraindicações

A sibutramina é um medicamento usado no tratamento da obesidade, mas sua comercialização no Brasil foi liberada pelo STF após ter sido proibida em outros países.
Atua no sistema nervoso central, inibindo o apetite e aumentando a saciedade; é vendida apenas com receita especial (B2) e termo de responsabilidade.
Indicada para pacientes com IMC a partir de 30 ou acima de 27 quando há comorbidades, sempre associada a dieta, exercícios e mudança de hábitos.
Foi suspensa em vários países por risco de eventos cardiovasculares, como infarto e AVC, especialmente em pessoas com diabetes, hipertensão não tratada ou colesterol alto.
O medicamento começa a agir nas primeiras semanas, com expectativa de perda de 5% do peso em 3 meses e estabilização após 6 a 9 meses; uso máximo geralmente de 2 anos.
Está disponível em cápsulas de 10 mg e 15 mg, incluindo marcas como Biomag e versões genéricas.
Vantagem: preço acessível e eficácia quando bem administrada; desvantagem: risco de efeitos colaterais, exigindo ajuste de doses e acompanhamento médico.
Contraindicado para grávidas, lactantes, crianças, adolescentes, idosos acima de 65 anos, hipertensos não tratados, pessoas com doenças cardíacas ou transtornos alimentares.
Efeitos colaterais comuns incluem boca seca, insônia, dor de cabeça, taquicardia, constipação e ansiedade; pode interagir com outros medicamentos e requer uso cuidadoso e racional.
