Sente cheiro de barata? Isso é um tipo de habilidade e resposta está no DNA

A simples presença da barata causa nojo e até pânico, e muitos dizem reconhecê-la também pelo cheiro forte e desagradável.
Dirk (Beeki®) Schumacher/Pixabay
Nem todos percebem esse odor, já que a diferença está na forma como cada organismo interpreta os cheiros.
eyfoto/Getty Images/iStockphoto
O responsável pelo odor é a molécula trimetilamina (TMA), também presente em peixe podre e comida estragada.
panida wijitpanya/Getty Images/iStockphoto
Algumas pessoas têm um gene que detecta a TMA, enquanto outras possuem mutação que impede essa percepção.
Quem possui o gene funcional sente o cheiro da barata, já quem tem a mutação não consegue identificá-lo.
Estudo de 2019 mostrou que variações genéticas alteram como receptores olfativos reconhecem moléculas de odor.
Dirk (Beeki®) Schumacher/Pixabay
Além da TMA, baratas acumulam resíduos como ácido úrico, intensificando o cheiro em ambientes infestados.
O ?cheiro de barata? existe, mas só é sentido por quem tem a chave genética para detectá-lo.
Para saber mais, acesse VivaBem.
panida wijitpanya/Getty Images/iStockphoto