Sente cheiro de barata? Isso é um tipo de habilidade e resposta está no DNA

Por VivaBem

A simples presença da barata causa nojo e até pânico, e muitos dizem reconhecê-la também pelo cheiro forte e desagradável.

Dirk (Beeki®) Schumacher/Pixabay

Nem todos percebem esse odor, já que a diferença está na forma como cada organismo interpreta os cheiros.

eyfoto/Getty Images/iStockphoto

O responsável pelo odor é a molécula trimetilamina (TMA), também presente em peixe podre e comida estragada.

panida wijitpanya/Getty Images/iStockphoto

Algumas pessoas têm um gene que detecta a TMA, enquanto outras possuem mutação que impede essa percepção.

Lmbuga/Wikimedia Commons

Quem possui o gene funcional sente o cheiro da barata, já quem tem a mutação não consegue identificá-lo.

Roger Brown/ Pexels

Estudo de 2019 mostrou que variações genéticas alteram como receptores olfativos reconhecem moléculas de odor.

Dirk (Beeki®) Schumacher/Pixabay

Além da TMA, baratas acumulam resíduos como ácido úrico, intensificando o cheiro em ambientes infestados.

Reprodução/Wikipedia

O ?cheiro de barata? existe, mas só é sentido por quem tem a chave genética para detectá-lo.

Getty Images

Para saber mais, acesse VivaBem.

panida wijitpanya/Getty Images/iStockphoto
Veja aqui
Publicado em 25 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também