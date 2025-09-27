Remédio contra insônia aprovado pela Anvisa está entre os melhores do mundo

A Anvisa aprovou o medicamento lemborexante, que será vendido no Brasil como Dayvigo pela farmacêutica japonesa Eisai.
O fármaco age bloqueando a engrenagem que mantém a pessoa acordada, diferente de outras drogas que apenas provocam sono.
Estudos indicam menor risco de dependência e boa eficácia, aceitabilidade e tolerabilidade, segundo pesquisa da Universidade de Oxford publicada na The Lancet em 2022.
O lemborexante divide posição de destaque com a eszopiclona entre 36 opções avaliadas para tratamento de insônia de curto e longo prazo.
O preço será definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e a aprovação foi publicada no Diário Oficial da União em 3 de abril.
O remédio é indicado para adultos com dificuldade para adormecer ou manter o sono; cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia crônica, segundo a ABS.
A insônia pode causar depressão, ansiedade, hipertensão, diabetes, doenças cardíacas e até risco de suicídio, exigindo avaliação especializada.
Estratégias sem remédio incluem higiene do sono, dieta equilibrada, rotina de horários, restrição de tempo na cama, e controle de estímulos como celular e TV.
Tero Vesalainen/Getty Images/iStockphoto
Técnicas de relaxamento, como mindfulness, exercícios respiratórios, meditação e ioga, ajudam a melhorar o sono e reduzir estresse e ansiedade.
Para saber mais, acesse VivaBem.