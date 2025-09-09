Regula nível de açúcar, fortalece imunidade e aumenta energia: os benefícios da alfarroba à saúde

Alternativa saudável ao chocolate: A alfarroba é uma leguminosa doce, com baixo teor de açúcar, rica em fibras, vitaminas e minerais essenciais, como cálcio e ferro.
Benefícios para a digestão: Suas fibras solúveis ajudam na regularidade intestinal, aliviando tanto a diarreia quanto a constipação, além de equilibrar a microbiota intestinal.
Saúde cardiovascular: As fibras solúveis da alfarroba reduzem o colesterol LDL e, junto com antioxidantes, protegem o coração contra estresse oxidativo e inflamação.
Fonte de antioxidantes: Rica em polifenóis, a alfarroba neutraliza radicais livres, protegendo as células contra o envelhecimento e doenças crônicas, como câncer.
Reforço imunológico: Os antioxidantes e as vitaminas do complexo B e A presentes na alfarroba fortalecem o sistema imunológico, ajudando a prevenir infecções.
Benefícios para a pele: Os polifenóis protegem a pele dos danos dos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e mantendo a pele saudável.
Regulação do açúcar no sangue: Com baixo índice glicêmico, a alfarroba não provoca picos de glicose, sendo adequada para diabéticos e promovendo níveis de açúcar estáveis.
Igor Alecsander/Getty Images
Controle de peso: A alfarroba é baixa em calorias, rica em fibras, aumenta a saciedade e ajuda a estabilizar os níveis de açúcar, auxiliando na perda de peso.
Aumento de energia: Fornece energia sustentável devido ao baixo teor de açúcares simples, evitando picos de glicose e garantindo um desempenho físico constante.
Fortalecimento dos ossos: Rica em cálcio, magnésio e fósforo, a alfarroba promove a saúde óssea, ajudando na manutenção de ossos fortes e saudáveis.
Efeitos colaterais e contraindicações: Consumo excessivo pode causar inchaço, gases e diarreia. Pessoas com problemas renais devem monitorar a ingestão devido ao potássio.
Formas de consumo: Pode ser usada em smoothies, sobremesas, como substituto do cacau em receitas, barrinhas energéticas e bebidas quentes.
