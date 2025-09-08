Reduz sintomas de tristeza, melhora coagulação do sangue e fortalece ossos: os benefícios da couve-manteiga à saúde

A couve é uma hortaliça da mesma família do brócolis e repolho, popular no Brasil, especialmente a couve-manteiga, que é rica em nutrientes e versátil em receitas.

Rica em fibras, ferro, cálcio e vitaminas (A, C, K e ácido fólico), a couve é recomendada para saúde geral e controle de peso, com poucas calorias (27 kcal por 100g crua).

Fortalece a Imunidade: A alta quantidade de vitamina C da couve-manteiga ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, prevenindo infecções e resfriados.

Controle do Colesterol: As fibras da couve auxiliam na redução do colesterol LDL ao absorver gordura, sendo eliminada pelas fezes.

Melhora o Humor: A vitamina B6 da couve estimula a produção de serotonina, favorecendo o bem-estar e reduzindo sintomas de tristeza e ansiedade.

Aumenta a Saciedade: As fibras solúveis da couve retardam o esvaziamento gástrico e estimulam hormônios da saciedade, auxiliando no controle de peso.

Fonte de Potássio: Com cerca de 400 mg de potássio por 100g crua, a couve ajuda na saúde cardíaca, reduzindo a pressão arterial e o risco de doenças.

Saúde dos Ossos e Coagulação: Rica em cálcio e vitamina K, a couve favorece a saúde óssea e contribui para a coagulação sanguínea, prevenindo a osteoporose.

Indicação para Gestantes: O ácido fólico e o ferro da couve são benéficos para gestantes, ajudando na formação do bebê e prevenindo anemia e constipações.

Melhora o Intestino: As fibras estimulam o funcionamento intestinal, ajudando a combater a prisão de ventre.

Efeito Anticâncer (em estudo): Compostos como sulforafano e flavonoides presentes na couve são estudados por seu potencial de prevenir tipos de câncer.

Formas de Consumo: A couve pode ser consumida crua ou cozida, em sucos, saladas, refogada ou como acompanhamento em pratos diversos. Evitar cozinhar excessivamente para preservar os nutrientes.

Publicado em 08 de setembro de 2025.

