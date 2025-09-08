Reduz sintomas de tristeza, melhora coagulação do sangue e fortalece ossos: os benefícios da couve-manteiga à saúde

A couve é uma hortaliça da mesma família do brócolis e repolho, popular no Brasil, especialmente a couve-manteiga, que é rica em nutrientes e versátil em receitas.
Rica em fibras, ferro, cálcio e vitaminas (A, C, K e ácido fólico), a couve é recomendada para saúde geral e controle de peso, com poucas calorias (27 kcal por 100g crua).
Fortalece a Imunidade: A alta quantidade de vitamina C da couve-manteiga ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, prevenindo infecções e resfriados.
Controle do Colesterol: As fibras da couve auxiliam na redução do colesterol LDL ao absorver gordura, sendo eliminada pelas fezes.
Melhora o Humor: A vitamina B6 da couve estimula a produção de serotonina, favorecendo o bem-estar e reduzindo sintomas de tristeza e ansiedade.
Aumenta a Saciedade: As fibras solúveis da couve retardam o esvaziamento gástrico e estimulam hormônios da saciedade, auxiliando no controle de peso.
Fonte de Potássio: Com cerca de 400 mg de potássio por 100g crua, a couve ajuda na saúde cardíaca, reduzindo a pressão arterial e o risco de doenças.
Saúde dos Ossos e Coagulação: Rica em cálcio e vitamina K, a couve favorece a saúde óssea e contribui para a coagulação sanguínea, prevenindo a osteoporose.
Indicação para Gestantes: O ácido fólico e o ferro da couve são benéficos para gestantes, ajudando na formação do bebê e prevenindo anemia e constipações.
Melhora o Intestino: As fibras estimulam o funcionamento intestinal, ajudando a combater a prisão de ventre.
Efeito Anticâncer (em estudo): Compostos como sulforafano e flavonoides presentes na couve são estudados por seu potencial de prevenir tipos de câncer.
Formas de Consumo: A couve pode ser consumida crua ou cozida, em sucos, saladas, refogada ou como acompanhamento em pratos diversos. Evitar cozinhar excessivamente para preservar os nutrientes.
Para saber mais, acesse VivaBem.