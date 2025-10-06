Reduz risco de coágulos, reduz absorção de açúcar e fortalece imunidade: os benefícios do quiabo à saúde

O quiabo é um legume verde de textura viscosa, comum na culinária de Minas Gerais e Bahia, presente em pratos como frango com quiabo e caruru. Sabor suave e levemente adocicado.
Rico em fibras, vitaminas A, C, B6, cálcio, ferro, magnésio, fósforo e potássio. Contém 22 kcal por 100 g cozidas e 1,8 g de proteínas.
Leticia Senciani/Getty Images/iStockphoto
Saúde do coração: As fibras ajudam a reduzir colesterol e triglicérides, enquanto o potássio controla a pressão arterial e polifenóis reduzem o risco de coágulos e danos oxidativos.
Controle da glicemia: A presença de fibras diminui a absorção de glicose, sendo uma boa estratégia complementar para controle do diabetes.
Igor Alecsander/Getty Images
Saúde intestinal: 100 g de quiabo oferecem 2,5 g de fibras, auxiliando na digestão, prevenção da constipação e melhoria do funcionamento do intestino.
Fortalecimento ósseo: Fonte de vitamina K e minerais como cálcio e fósforo, contribui para ossos e dentes mais fortes e prevenção de fraturas.
Benefícios ao cérebro: Rico em ácidos graxos, vitaminas do complexo B e antioxidantes, favorece a memória, aprendizado e pode reduzir sintomas de ansiedade e depressão.
Saciedade e controle de peso: As fibras aumentam a sensação de saciedade, retardando a fome e ajudando na manutenção do peso, com baixo teor calórico.
Fortalecimento da imunidade: A vitamina C presente no quiabo estimula a produção de células de defesa, combatendo infecções.
Saúde ocular: A vitamina A ajuda a prevenir problemas de visão, protege a córnea e reduz o risco de doenças como degeneração macular.
Indicado para gestantes: Fonte de ácido fólico, essencial para o desenvolvimento do tubo neural do bebê e prevenção de malformações.
Formas de consumo e cuidados: Pode ser cozido, grelhado ou refogado. Evitar frituras e a "baba" ao picá-lo ou usar limão. Escolha quiabos firmes, evitando os enrugados ou escuros.
