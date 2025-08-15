Reduz risco de AVC, melhora digestão e aumenta imunidade: os benefícios do limão à saúde

O limão é rico em vitamina C, além de minerais como cálcio, ferro, fósforo, cobre e magnésio.
Variedades de limão: As variedades mais comuns no Brasil são o galego, siciliano, cravo e tahiti, todos com propriedades nutricionais semelhantes.
Melhora a digestão: O limão contém pectina, uma fibra solúvel que auxilia na digestão e estimula a produção de enzimas digestivas e bile.
Prevenção de derrames: Flavonoides presentes no limão reduzem o risco de AVC isquêmico.
Absorção de ferro: A vitamina C do limão melhora a absorção de ferro, prevenindo anemia por deficiência desse mineral.
Aumento da imunidade: A vitamina C do limão fortalece o sistema imunológico, prevenindo resfriados e acelerando a recuperação.
Saúde cardiovascular: O limão ajuda a prevenir doenças cardíacas ao melhorar a elasticidade das artérias e reduzir a formação de placas de gordura.
Benefícios para a pele: A vitamina C do limão combate os radicais livres, reduz o envelhecimento precoce e estimula a produção de colágeno.
Alívio de doenças respiratórias: O limão alivia sintomas de asma e resfriados devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
Prevenção do câncer: Pesquisas iniciais sugerem que substâncias presentes no limão podem ter potencial na prevenção de certos tipos de câncer.
Auxílio no emagrecimento: Compostos do limão podem contribuir para a redução de peso e gordura corporal, embora mais estudos em humanos sejam necessários.
Formas de consumo: O limão é versátil, usado em bebidas como limonada e caipirinha, além de ser ingrediente de sobremesas e temperos de saladas e carnes.
