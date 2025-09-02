Reduz oxidação do colesterol, controla glicemia e fortalece imunidade: os benefícios da farinha de uva à saúde

A farinha de uva é rica em antioxidantes, como resveratrol e flavonoides, que combatem os radicais livres e protegem as células contra o envelhecimento precoce e doenças crônicas.
Contribui para a saúde do coração ao melhorar a circulação, reduzir a oxidação do colesterol ruim (LDL) e prevenir infarto e AVC.
Auxilia na perda de peso por conter fibras que aumentam a saciedade, reduzem o apetite e regulam o trânsito intestinal.
Favorece o bom funcionamento do intestino ao alimentar bactérias benéficas da microbiota e prevenir a constipação.
Ajuda no controle da glicemia, já que suas fibras retardam a absorção de açúcares e evitam picos de açúcar no sangue.
Reforça o sistema imunológico ao combater o estresse oxidativo e proteger o organismo contra infecções.
Possui ação anti-inflamatória graças aos polifenóis, que ajudam a reduzir inflamações crônicas no corpo.
Melhora a memória e a função cerebral ao aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro e proteger contra danos dos radicais livres.
Pode ser consumida com sucos, frutas, iogurtes ou em receitas; o ideal é 1 a 2 colheres por dia, evitando exageros para não causar desconforto intestinal.
