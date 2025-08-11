Retarda absorção de açuçar, favorece emagrecimento e libera insulina: os benefícios da berinjela à saúde

A berinjela é rica em água, fibras, antioxidantes e vitaminas (A, C, B), com apenas 20 kcal por 100g, sendo ótima para dietas com baixa caloria e sem carne.
Ajuda no controle do diabetes ao retardar a absorção do açúcar no sangue, graças às fibras e polifenóis que favorecem a liberação de insulina.
Favorece o emagrecimento por conter muitas fibras e água, o que aumenta a saciedade e melhora a digestão.
Reduz o colesterol ruim com o auxílio de polifenóis, saponinas e fibras solúveis, que atuam no intestino e na circulação.
Fortalece a imunidade com antioxidantes, vitamina C e fibras que equilibram a microbiota intestinal e reforçam as defesas do organismo.
Melhora o funcionamento intestinal com a combinação de fibras e água, que formam fezes mais macias e mantêm a flora intestinal saudável.
Pode prevenir doenças cardíacas e câncer, pois contém antioxidantes como nasunina, antocianinas e ácido clorogênico ? embora mais estudos em humanos sejam necessários.
A ?água de berinjela? não tem comprovação científica de que ajuda a emagrecer, pois perde boa parte dos nutrientes ao ser coada.
Deve ser consumida preferencialmente cozida ou assada, já que crua pode causar mal-estar; pessoas com anemia, pedras nos rins ou problemas renais devem evitar o consumo excessivo.
