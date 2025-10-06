Evita placas nas artérias, relaxa vasos sanguíneos e reduz inflamações: os benefícios do chá de folha de oliveira à saúde

Chá de folha de oliveira é feito das folhas da Olea europaea, tem sabor levemente amargo e pode ser adoçado com mel ou limão.
Rico em polifenóis como oleuropeína e hidroxitirosol, flavonoides e minerais como potássio, magnésio, fósforo e cálcio, com pequenas quantidades de fibras.
Ajuda a controlar a pressão arterial, relaxando vasos sanguíneos e com efeito diurético leve.
Atua como antioxidante, neutralizando radicais livres e protegendo as células do envelhecimento e de doenças crônicas.
Contribui para o controle do colesterol, principalmente o LDL, prevenindo a formação de placas nas artérias.
Auxilia na manutenção da glicemia, melhorando a sensibilidade à insulina e evitando picos de açúcar no sangue.
Reduz inflamações, diminuindo substâncias pró-inflamatórias e protegendo o coração e o metabolismo.
Protege fígado e digestão, favorecendo desintoxicação hepática, regulando o trânsito intestinal e diminuindo desconfortos digestivos.
Consumo recomendado é até duas xícaras diárias; contraindicado para grávidas, lactantes e pessoas que usam anticoagulantes ou anti-hipertensivos; preparar com folhas secas em água quente por 10 minutos.
