Evita placas nas artérias, relaxa vasos sanguíneos e reduz inflamações: os benefícios do chá de folha de oliveira à saúde

Chá de folha de oliveira é feito das folhas da Olea europaea, tem sabor levemente amargo e pode ser adoçado com mel ou limão.

Rico em polifenóis como oleuropeína e hidroxitirosol, flavonoides e minerais como potássio, magnésio, fósforo e cálcio, com pequenas quantidades de fibras.

Ajuda a controlar a pressão arterial, relaxando vasos sanguíneos e com efeito diurético leve.

Atua como antioxidante, neutralizando radicais livres e protegendo as células do envelhecimento e de doenças crônicas.

Contribui para o controle do colesterol, principalmente o LDL, prevenindo a formação de placas nas artérias.

Auxilia na manutenção da glicemia, melhorando a sensibilidade à insulina e evitando picos de açúcar no sangue.

Reduz inflamações, diminuindo substâncias pró-inflamatórias e protegendo o coração e o metabolismo.

Protege fígado e digestão, favorecendo desintoxicação hepática, regulando o trânsito intestinal e diminuindo desconfortos digestivos.

Consumo recomendado é até duas xícaras diárias; contraindicado para grávidas, lactantes e pessoas que usam anticoagulantes ou anti-hipertensivos; preparar com folhas secas em água quente por 10 minutos.

Publicado em 06 de outubro de 2025.

