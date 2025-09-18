Reduz inflamação vascular, fortalece dentes: os benefícios do chá de rooibo à saúde

De origem africana, o rooibos (chá vermelho) tem sabor doce e terroso, com notas de baunilha. É rico em antioxidantes e minerais, além de ser livre de cafeína.
O rooibos contém antioxidantes, ácidos fenólicos, propriedades anti-inflamatórias e vitamina C moderada, promovendo vários benefícios à saúde.
Melhora a qualidade do sono: Por ser livre de cafeína, o rooibos ajuda a promover um sono tranquilo e reparador, sendo uma boa opção para quem quer evitar substâncias que interferem no adormecimento.
Benefícios para o coração: Rico em antioxidantes como aspalatina e nothofagina, o rooibos ajuda a reduzir o colesterol LDL, melhorar a circulação sanguínea e diminuir inflamações no sistema vascular.
Fortalecimento do sistema imunológico: O rooibos auxilia na proteção das células contra o estresse oxidativo e fortalece a resposta imunológica devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
Saúde da pele: O chá de rooibos combate o envelhecimento precoce, neutralizando radicais livres e melhorando a hidratação e aparência da pele por conter zinco.
Alívio de inflamações: Suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a aliviar condições inflamatórias, como artrite e outras doenças relacionadas à inflamação crônica.
Melhora a digestão: O rooibos tem propriedades antiespasmódicas que ajudam a reduzir desconfortos digestivos, como cólicas e indigestão, melhorando a saúde gastrointestinal.
Benefícios para ossos e dentes: Fonte de cálcio e magnésio, o rooibos ajuda a manter a densidade óssea, fortalecendo ossos e dentes e prevenindo condições como osteoporose.
Ajuda no controle do peso: Com baixo teor calórico e sem cafeína, o rooibos é uma alternativa saudável para quem deseja controlar o peso ou substituir bebidas calóricas.
Formas de consumo: Pode ser consumido quente ou frio, combinado com outras ervas ou antes de dormir. A recomendação é até três xícaras por dia.
Riscos e contraindicações: Em excesso, o rooibos pode causar irritação gastrointestinal devido à presença de taninos e, em alguns casos, provocar reações alérgicas.
