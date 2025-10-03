Reduz inflamação de artrite, absorve colesterol e fortalece imunidade: os benefícios do morango à saúde

Fruto pequeno, vermelho, de sabor levemente ácido e aroma forte, popular em receitas doces e agridoces, como sucos e saladas.
Típico de climas temperados, o morango é de difícil cultivo no Brasil, sendo mais comum em regiões subtropicais durante o inverno.
Composição nutricional: Rico em fibras, antocianinas, vitamina C, cálcio, potássio, magnésio, zinco, vitaminas B2 e B6, com mais de 90% de água e apenas 30 calorias por 100 g.
Redução do colesterol: Estudos indicam que o consumo de morango pode reduzir o colesterol ruim (LDL) e aumentar o colesterol bom (HDL), graças às antocianinas.
Prevenção de doenças cardiovasculares: O morango diminui o colesterol ruim e reduz os níveis de Proteína C-Reativa, marcadora de inflamação, beneficiando a saúde cardíaca.
Controle da pressão arterial: O consumo regular de morango, rico em flavonoides, está associado à redução da pressão arterial e do risco de hipertensão.
Redução da glicemia: O morango, de baixo índice glicêmico, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, sendo uma opção segura para diabéticos.
Igor Alecsander/Getty Images
Propriedades anti-inflamatórias: O morango pode reduzir inflamações, como demonstrado em estudos com adultos obesos e em casos de artrite degenerativa.
Fortalecimento do sistema imunológico: A vitamina C presente no morango reforça a imunidade, auxiliando na cicatrização e absorção de ferro.
Benefícios potenciais (em estudo): Pesquisas sugerem que o morango pode auxiliar no tratamento de doenças inflamatórias intestinais e prevenir certos tipos de câncer.
Riscos e contraindicações: O morango é suscetível a agrotóxicos e pode causar alergias em algumas pessoas devido às proteínas presentes na fruta.
Formas de consumo: Pode ser consumido in natura, em sucos, vitaminas, bolos, tortas e até saladas. Sugere-se evitar a adição de açúcar e preferir opções naturais ou com adoçante.
Para saber mais, acesse VivaBem.
Deborah Pendell/Getty Images