Reduz gordura abdominal, ajuda na recuperação física e elimina inflamações: os benefícios do iogurte natural à saúde

O iogurte natural é rico em proteínas e probióticos, beneficiando a digestão e o equilíbrio intestinal.
Auxilia no controle de peso, promovendo saciedade e ajudando na queima de gordura corporal.
Contribui para a saúde do coração ao reduzir gordura abdominal, pressão arterial e colesterol.
Melhora a flora intestinal, favorecendo a digestão e a absorção de nutrientes essenciais.
Fortalece o sistema imunológico, já que 80% das células de defesa estão no intestino.
Fornece cálcio, fósforo e magnésio, fortalecendo ossos e dentes e prevenindo osteoporose.
Apoia a saúde mental, ajudando na memória e reduzindo processos inflamatórios no cérebro.
Auxilia na recuperação física pós-exercício devido à combinação de proteínas e carboidratos.
Pode ser consumido puro, com frutas, sementes ou em receitas, mas temperaturas altas inativam os probióticos.
Deve ser evitado por alérgicos ao leite e pode ser consumido sem lactose por intolerantes.
