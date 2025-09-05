Reduz gordura abdominal, ajuda na recuperação física e elimina inflamações: os benefícios do iogurte natural à saúde

Por VivaBem

O iogurte natural é rico em proteínas e probióticos, beneficiando a digestão e o equilíbrio intestinal.

Auxilia no controle de peso, promovendo saciedade e ajudando na queima de gordura corporal.

Contribui para a saúde do coração ao reduzir gordura abdominal, pressão arterial e colesterol.

Melhora a flora intestinal, favorecendo a digestão e a absorção de nutrientes essenciais.

Fortalece o sistema imunológico, já que 80% das células de defesa estão no intestino.

Fornece cálcio, fósforo e magnésio, fortalecendo ossos e dentes e prevenindo osteoporose.

Apoia a saúde mental, ajudando na memória e reduzindo processos inflamatórios no cérebro.

Auxilia na recuperação física pós-exercício devido à combinação de proteínas e carboidratos.

Pode ser consumido puro, com frutas, sementes ou em receitas, mas temperaturas altas inativam os probióticos.

Deve ser evitado por alérgicos ao leite e pode ser consumido sem lactose por intolerantes.

Publicado em 05 de setembro de 2025.

