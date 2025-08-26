Reduz absorção de carboidratos, desincha barriga e aumenta músculos: os benefícios do feijão branco

O feijão-branco tem sabor suave, é nutritivo e pode ser incluído em diversas preparações.

É rico em faseolamina, substância que ajuda a controlar o açúcar no sangue ao reduzir a absorção de carboidratos.

As fibras presentes na leguminosa melhoram a digestão, prevenindo prisão de ventre e desconfortos abdominais.

Contribui com a saúde do coração, pois suas fibras reduzem o colesterol e o potássio ajuda a controlar a pressão arterial.

Promove saciedade e auxilia no controle do peso, devido ao alto teor de fibras e proteínas que prolongam a plenitude.

Fortalece ossos e músculos com cálcio, ferro, magnésio e proteínas que atuam na densidade óssea e desempenho físico.

Possui ação antioxidante, combatendo o envelhecimento celular e fortalecendo o sistema imunológico.

Fornece energia constante ao corpo com seus carboidratos complexos e fibras que evitam picos de glicose.

Pode causar gases e desconforto intestinal, especialmente em pessoas com doenças intestinais ou sensibilidade a leguminosas.

É versátil na cozinha e pode ser usado em saladas, sopas, ensopados, purês, pastas e até com carne de sol.

Publicado em 26 de agosto de 2025.

