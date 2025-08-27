8 SINAIS de ALERTA da QUEDA de TESTOSTERONA e como PREVENIR o PROBLEMA

Por VivaBem

A testosterona atua no desejo sexual, força, massa muscular, queima de gordura e saúde óssea em homens e mulheres.

A produção ocorre nos testículos, ovários e glândulas adrenais, caindo naturalmente com a idade.

Nos homens, a queda inicia após os 30 anos, com redução de 1% ao ano, intensificando após os 50.

Sintomas comuns incluem baixa libido, fadiga, alterações de humor, depressão, perda de massa muscular, dificuldade erétil, acúmulo de gordura e problemas de concentração.

Além do envelhecimento, fatores como má alimentação, sedentarismo, álcool, tabagismo, estresse, obesidade e doenças aceleram a queda.

O diagnóstico é feito por endocrinologista ou urologista, com análise clínica e exames de sangue.

Quando necessário, a reposição hormonal é indicada via gel ou injeções, sempre com acompanhamento médico.

Os riscos incluem acne, inchaço, aumento das mamas, piora da apneia, problemas urinários, redução testicular e maior risco cardiovascular.

Para retardar a queda, ajudam dieta equilibrada, exercícios de resistência, sono adequado, controle do estresse, evitar álcool e cigarro e tratar doenças associadas.

Para saber mais, acesse VivaBem.

Publicado em 27 de agosto de 2025.

