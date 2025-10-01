Quantas vezes por semana preciso fazer musculação para ter resultados?

Pessoas frequentam a academia para diferentes metas, como emagrecer, ganhar músculos ou manter a saúde.

A estrutura dos treinos varia conforme a meta; carga, tipos de exercícios e frequência mudam de acordo com cada objetivo.

Frequência para a saúde: Para afastar o sedentarismo e manter o bem-estar, 5 sessões de 30 minutos de atividade moderada semanalmente são suficientes.

Benefícios do exercício: Exercitar-se regularmente reduz a frequência cardíaca em repouso, protege o coração e previne diabetes.

Manutenção da massa magra: Combinar treinos aeróbicos com musculação ajuda a manter a massa muscular, melhora a postura e reduz o risco de lesões.

Perda de peso: Para emagrecer, o gasto calórico diário deve ser maior que o consumo; a quantidade de sessões varia com a intensidade dos treinos.

Intervalos no treino: Treinos intensos exigem um dia de descanso para recuperação, enquanto treinos leves podem ser diários.

Hipertrofia muscular: Para o ganho de músculos, treinar de três a cinco vezes por semana é o ideal, respeitando o tempo de descanso de cada grupo muscular.

Planilha para corrida: Quem busca melhorar na corrida deve treinar de três a quatro vezes na semana, alternando intensidade para evitar desgaste excessivo.

Publicado em 01 de outubro de 2025.

